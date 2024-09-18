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لبنان

نقابات العمال والمستخدمين شمالًا التزمت الاضراب

Lebanon 24
18-09-2024 | 01:56
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دعا رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد واعضاء المجلس التنفيذي في بيان، الى "اضراب شمالي عام اليوم، تضامنا مع ضحايا العدوان الاسرائيلي الذي طاول لبنان"، مشددا على "مواكبة الحراك اللبناني على المستويات المختلفه من تبرع بالدم ومؤازرة اهلنا وذوي الجرحى والشهداء".
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وأكد "التضامن مع كل بيت ومع كل فرد اصيب في هذا الغدر الاسرائيلي وهذا المكر الذي طالما اعتاد الكيان الصهيوني المحتل على ممارسته".
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