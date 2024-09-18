وزير الصحة يكشف الحصيلة غير النهائية لتفجيرات "البيجر".. اليكم آخر الارقام

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أعلن وزير الصحة فراس الابيض ان بلدانا عدة تواصلت مع لبنان للمساعدة في علاج جرحى تفجيرات "البيجر"، مشيرا الى ان الشحنة العراقية التي وصلت عبارة عن أدوية ومستلزمات واطقم طبية كما تقلينا عرضا باخلاء مرضى الى العراق.الأبيض وفي خلال جولة على المستشفيات قال: نقف إلى جانب المرضى والأطقم الطبيّة طمأنتنا أنّها تقدّم الرعاية الكاملة للجميع والأرقام الدقيقة للجرحى ستصدر عند الساعة الواحدة بعد الظهرولفت الى ان عدد الشهداء ارتفع عن 9 اضافة الى أكثر من 200 حالة في العناية وهناك حالات بتر خصوصاً في اليد.