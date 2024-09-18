Advertisement

لبنان

وزير الصحة يكشف الحصيلة غير النهائية لتفجيرات "البيجر".. اليكم آخر الارقام

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1248144-638622515496958215.jpg
Doc-P-1248144-638622515496958215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصحة فراس الابيض ان بلدانا عدة تواصلت مع لبنان للمساعدة في علاج جرحى تفجيرات "البيجر"، مشيرا الى ان الشحنة العراقية التي وصلت عبارة عن أدوية ومستلزمات واطقم طبية كما تقلينا عرضا باخلاء مرضى الى العراق.
Advertisement
الأبيض وفي خلال جولة على المستشفيات قال: نقف إلى جانب المرضى والأطقم الطبيّة طمأنتنا أنّها تقدّم الرعاية الكاملة للجميع والأرقام الدقيقة للجرحى ستصدر عند الساعة الواحدة بعد الظهر
ولفت الى ان عدد الشهداء ارتفع عن 9 اضافة الى أكثر من 200 حالة في العناية وهناك حالات بتر خصوصاً في اليد.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2024-09-18
04:30 | 2024-09-18
07:00 | 2024-09-18
06:59 | 2024-09-18
06:58 | 2024-09-18
06:55 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24