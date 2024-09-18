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لبنان

عباس ابراهيم: ما ارتكبته إسرائيل جريمة حرب موصوفة تنتهك القوانين الدولية

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:45
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كتب اللواء عبّاس ابراهيم على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما ارتكبته إسرائيل بالأمس عبر تفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يحملها لبنانيون، يعدّ جريمة حرب موصوفة تنتهك القوانين الدولية وتضاف الى سجل اسرائيل الحافل بالجرائم".
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 أضاف: "هذه العملية تستوجب الاسراع في تفعيل الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال بشكل نهائي وقاطع".
تابع: "ما شهدناه بالأمس، هو إرهاب دولة بكل ما للكلمة من معنى، ومحاولة يائسة من قادة العدو الإسرائيلي لاستعادة نظرية تفوق الردع والقوة التي فقدوها في 7 تشرين الاول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة".
ختم: "كل العزاء والتضامن مع عائلات الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".

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