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لبنان
رحمة: التضامن الوطني الرد الناجع على كل اشكال العدوان
Lebanon 24
18-09-2024
|
05:52
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كتب النائب السابق اميل رحمة عبر منصة "اكس":" ويبقى التضامن الوطني الرد الناجع على كل اشكال العدوان. وهذا ما تظهّر جليًا في إقبال كل المكونات اللبنانية للوقوف الى جانب النائب علي عمار وادانتهم للجريمة البشعة التي اصابت المدنيين العزّل".
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