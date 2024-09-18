حالة الطقس في الأيام المقبلة.. إليكم تفاصيلها!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، تهطل امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية .وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ، وأمطار متفرقة ومتقطعة يرافقها رياح ناشطة حتى صباح يوم الجمعة ، حيث يستقر تدريجيا ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من بعد ظهر السبت بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب حتى بداية الأسبوع المقبل.تحذير : ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر بخاصة على الشواطئ الشمالية.تحذير : يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرق الجبلية وأثناء هطول الامطار.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، تهطل امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية .الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، لكنها تبقى دون معدلاتها مع رياح ناشطة شمالا، تهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الساحلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية كما تنشط الرياح.-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 20 درجة ، في الداخل من 14 الى 26 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س، تشتد أحيانا شمال البلاد حيث تلامس سرعتها ال 45 كلم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.-حال البحر: مائج اجمالا حيث يصل ارتفاع الموج الى المتر ونصف المتر ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 758 لم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,22-ساعة غروب الشمس: 18,43