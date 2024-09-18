28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله: لوحدة لبنانية صلبة في مواجهة تجاوز العدو لكل الخطوط الحمراء
Lebanon 24
18-09-2024
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى العلامة السيد علي فضل الله "أن العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال شبكات الاتصال تجاوز كل قواعد الصراع القائم، وأكد طبيعة غدر هذا العدو القائمة على ارتكاب جرائم كبيرة، والضرب حيث تستطيع قواته أن تصل، كما أعلن قادته أكثر من مرة، في محاولة لردع كل من يحاول أن يقف في وجه حرب الإبادة التي يقوم بها في غزة ومواجهة مشاريعه التوسعية".
Advertisement
ورأى "أن هذه الجريمة الجماعية مدانة بكل المقاييس، رغم أن هذه الإدانات والتي تنطلق من المؤسسات الدولية ودول العالم والمنظمات الإنسانية لا تزال تتوالى منذ حرب الإبادة من دون أن تؤثر في ثني هذا الكيان عن مواصلة مثل هذه الجرائم، ما يتطلب المزيد من الثبات على الموقف ومن التحصين الذاتي لسد الثغر والإصرار على المقاومة لأن العدو لا يعرض على الأمة إلا خيار الاستسلام والخضوع".
وأكد "أن لبنان بكل مكوناته في قلب دائرة الاستهداف العدو الأمر الذي يستدعي أن تنبذ كل القوى السياسية الخلافات والحساسيات"، آملا "أن يشكل هذا الفعل العدواني الخطير دافعاً للبنانيين لوحدة وجدانية وشعورية إزاء هذا المصاب والتوحد في موقف سياسي صلب خلف المقاومة والجيش اللبناني اللذين يخوضان أسمى معارك الصمود على خطوط التماس مع العدو الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء".
وأضاف :"أن لنا ملء الثقة بأن لبنان ومقاومته بالخصوص قادر على تجاوز هذا الحادث الجلل وهي التي اعتادت على بذل أغلى لتضحيات، والانتقال إلى مرحلة أكثر قوة وصلابة وأغنى خبرة وتجربة في هذا الصراع المرير مع عدو يحظى بأرقى أنواع التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة والمتطورة وبدعم دولي غير مسبوق".
وإذ حيا الطواقم الطبية على "عملها الدؤوب في هذه الظروف الصعبة" سأل المولى "أن يمن على الأهالي بالصبر والشهداء بالرحمة والجرحى بالشفاء العاجل".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مفاجئة وعاجلة عن "حادثة البيجر".. هكذا تمّ تفجيرها!
Lebanon 24
معلومات مفاجئة وعاجلة عن "حادثة البيجر".. هكذا تمّ تفجيرها!
14:34 | 2024-09-17
17/09/2024 02:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عملية "تفجير البيجر".. من أصيب بسببها؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عملية "تفجير البيجر".. من أصيب بسببها؟
11:58 | 2024-09-17
17/09/2024 11:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
Lebanon 24
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
10:59 | 2024-09-17
17/09/2024 10:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو جهاز "البيجر" الذي فجّرته إسرائيل... وكيف يعمل؟
Lebanon 24
ما هو جهاز "البيجر" الذي فجّرته إسرائيل... وكيف يعمل؟
10:41 | 2024-09-17
17/09/2024 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتم إعلان الحداد غداً؟
Lebanon 24
هل سيتم إعلان الحداد غداً؟
14:04 | 2024-09-17
17/09/2024 02:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:49 | 2024-09-18
الكتائب: لوحدة في الانتماء إلى لبنان دون غيره
09:44 | 2024-09-18
بعد إستشهاد نجله.. ماذا أعلن النائب علي عمّار؟
09:40 | 2024-09-18
بوريل: الوضع مقلق ولا يسعني إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض أمن لبنان للخطر
09:36 | 2024-09-18
أوّل تعليق للسفير الإيرانيّ بعد إصابته يوم أمس في تفجير "البيجر"... إليكم ما قاله
09:23 | 2024-09-18
"المجلس الوطني الارثوذكسي" دعا الى تطبيق القرار 1701
09:18 | 2024-09-18
إجراءات عاجلة.. بعد هجمات "البيجر" هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من مواطنيه
فيديو
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
18/09/2024 16:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
18/09/2024 16:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
18/09/2024 16:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24