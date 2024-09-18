الراعي دان الاعتداء الاسرائيلي ودعا للسلام

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(الوكالة الوطنية)

أعلنت أمانة سر البطريركية المارونية في بيان، أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "يعبر عن ألمه بسبب الكارثة التي طالت ما يناهز الثلاثة آلاف مواطنا لبنانيا، فارق بعضهم الحياة والبعض الآخر في حالة حرجة جراء الإعتداء الإسرائيلي بتفجير الأجهزة اللاسلكية الـ"بيجر". وإذ يدين هذا الإعتداء باستعمال وسائل الإتصال للقتل من دون تمييز، يدين كذلك كل أشكال الإعتداء على الشعبين اللبناني والفلسطيني، لا سيما العزل منهم، ويسأل الله عز وجل أن يرحم الذين فقدوا حياتهم، وأن يعزي ذويهم والمصابين بفقدهم، ويمن على الجرحى بالشفاء وأن يهب منطقتنا والعالم السلام الشامل والعادل".