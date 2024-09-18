ماذا قال وزير الخارجيّة الأميركيّة عن "تفجير البيجر" في لبنان؟

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة هو أفضل وسيلة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة: "لم نكن نعرف بالهجوم الأخير في لبنان وعلى الجميع تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع"، وأضاف أنّ "وقف إطلاق النار سيُعيد الرهائن ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر".

Advertisement

بدروه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الموقف في المنطقة، وطالب بضرورة العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل.



وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لن يتم قبول أي تعديلات على قواعد ما قبل 7 تشرين الاول المتعلقة بأمن الحدود مع غزة وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.



واعتبر أن أي تصعيد بما في ذلك تفجيرات لبنان يؤخر ويضع عقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. (سكاي نيوز)