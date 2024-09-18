الكتائب: لوحدة في الانتماء إلى لبنان دون غيره

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صدر عن حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:يتقدّم حزب الكتائب بالتعزية من عائلات اللبنانيين واللبنانيات الذين سقطوا جراء الهجوم السيبراني الإسرائيلي، ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل.كما يوجّه الحزب تحية للطواقم الطبية والمؤسسات الاستشفائية لقيامها بدورها الكامل.ويجدّد حزب الكتائب، وفي هذه الأوقات الصعبة، صرخته لوقف الحرب التي تستنزف اللبنانيين، كل اللبنانيين، ويدعو إلى وحدة حقيقية بالالتزام بسيادة الدولة ومؤسساتها وحول القرارات الكبرى، وحدة في الانتماء إلى لبنان دون غيره، لا وحدة مصطنعة تظهر في المآسي وتغيب في اليوم التالي.