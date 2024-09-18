صفي الدين: هذا العدوان حتماً له عقابه الخاص

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إن "شعب المقاومة لم ولن يضعف على الإطلاق والعدو ومن خلفه ما زال عاجزاً عن إدراك هذه الحقيقة".

وفي كلمة له خلال تشييع نجل النائب علي عمار الذي استشهد بالأمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، أضاف: "لا تراجع حتى نهاية الطريق وأؤكد لكم أن المصابين سيعودون إلى ساحة جهادهم ليكملوا الطريق".

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وتابع قائلاً: "العدو الواهم يتخيل أن بإمكانه بهذه الطريقة الصاخبة والمؤذية وأن العدوان بإمكانه أن يحقق هدفه".

وأردف قائلاً: "نقول للعدو إذا كان هدفك وقف معركة الإسناد فلتكن على علم أن هذه المعركة ستزداد قوة وعزماً وتقدماً".

وقال: "بعد ساعات قليلة من العدوان على لبنان تقول المقاومة لنتنياهو أنها حاضرة ولم تتأذ أبداً على مستوى الأداء".

وأضاف: "سنكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو حتى يعرف أننا قوم لا يتراجع".

وقال: "هذا العدوان حتماً له عقابه الخاص وقصاصه الخاص وهذا العقاب آتٍ حتماً".