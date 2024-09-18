إليكم الحصيلة الاولية لموجة التفجيرات الثانية التي طالت أجهزة لاسلكية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة الاولية لموجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية هي سقوط شهيد وإصابة أكثر من مئة شخص بجروح.

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