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لبنان

إليكم الحصيلة الاولية لموجة التفجيرات الثانية التي طالت أجهزة لاسلكية

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:59
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة الاولية لموجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية هي سقوط شهيد وإصابة أكثر من مئة شخص بجروح.
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