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لبنان

نقابة المحامين أعطت الإذن بملاحقة عيسى الخوري وتويني

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:14
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قرر مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاء الاذن بملاحقة المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري واعتبار الأفعال المنسوبة إليهما ناشئة عن ممارسة المهنة واعطاء الاذن بالملاحفة لجلاء الحقيقة.
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18/09/2024 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال تويني

مروان عيسى الخوري

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