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لبنان
تحقيقات وصلت إلى نقاط متقدّمة
Lebanon 24
18-09-2024
|
17:00
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توصلت التحقيقات في تفجيرات أجهزة "الـ pagers" إلى نقاط متقدمة، بعضها تقني وبعضها تجاري ، ويجري التركيز على الجهة العاقدة للصفقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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