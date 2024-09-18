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لبنان

تحقيقات وصلت إلى نقاط متقدّمة

Lebanon 24
18-09-2024 | 17:00
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توصلت التحقيقات في تفجيرات أجهزة "الـ pagers" إلى نقاط متقدمة، بعضها تقني وبعضها تجاري ، ويجري التركيز على الجهة العاقدة للصفقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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