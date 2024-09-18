تحقيقات وصلت إلى نقاط متقدّمة

توصلت التحقيقات في تفجيرات أجهزة "الـ pagers" إلى نقاط متقدمة، بعضها تقني وبعضها تجاري ، ويجري التركيز على الجهة العاقدة للصفقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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