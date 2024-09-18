Advertisement

لبنان

رواية جديدة عن طريقة تفجير إسرائيل أجهزة "بيجر" حزب الله.. هذا ما كشفه خبير تكنولوجي

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1248571-638623229219731450.jpg
Doc-P-1248571-638623229219731450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق نضال ظريفة، خبير تكنولوجيا الاتصالات، على حادث انفجار أجهزة "البيجر" التي يحملها عناصر في "حزب الله" في لبنان باحتمال حشو مواد أثناء التصنيع أو النقل تنفجر لاسلكيا عن بعد .
 
وخلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، قال ظريفة: "بات من الواضح وجود دفعة محددة من أجهزة الإضاءة و"البيجر" التي تم تفجيرها عن بعد، عن طريق التدخل الفيزيائي وكذلك الكيميائي".
Advertisement
 
وأشار ظريفة إلى أن "هذه الدفعة من الأجهزة كان بها تلاعب فيزيائي، إما قبل التصنيع عن طريق موردين للشركة المصنعة، أو موردين لبعض القطع الإلكترونية في أثناء التصنيع أو خلال نقلها".

وأكد الخبير التكنولوجي أن "التدخل الفيزيائي في أجهزة البيجر كان عن طريق إضافة مواد متفجرة للبطارية بشكل كيميائي أو بطريقة لا يمكن كشفها".

وأردف: "خلال الاستلام تم فحص الأجهزة ما يؤكد أنه تم إخفاء المواد المتفجرة، بحيث يمكن تفعيلها عن بعد بإشارة لاسلكية".

وأوضح  ظريفة قائلا: "لا أعتقد أن الليثيوم هو المادة التي تم إضافتها لأجهزة البيجر التي انفجرت، لأن الليثيوم يسبب احتراقا ويرفع من درجة الحرارة، لكنه لا يتسبب في إحداث انفجار عنيف مثل الذي حدث".

وتساءل: "هل هذه البطاريات كانت مدمجة ضمن الأجهزة التي انفجرت أم لا؟ إن كانت مدمجة بها، فبالتأكيد هناك تلاعب في البطارية عن طريق إضافة المواد المتفجرة داخل البطاريات". (روسيا اليوم) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-09-19
01:56 | 2024-09-19
01:45 | 2024-09-19
01:42 | 2024-09-19
01:41 | 2024-09-19
01:40 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24