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لبنان

الإعلام يُعيد اكتشاف الياس جرادي

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:18
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كتبت" الاخبار": أعاد الإعلام المحلي والعربي أول من أمس، اكتشاف الياس جرادي طبيب العيون والنائب في البرلمان النيابي. بعد مرور ساعات قليلة على مجزرة «البيجر» التي راح ضحيتها آلاف الجرحى وعدد من الشهداء، فتحت القنوات المحلية والعربية هواءها لجرادي. هذه المرة لم تكن مداخلة الضيف تتعلق بالسياسة أو بالملفات الداخلية، بل كانت أثناء قيام جرادي بعمليات للعيون في أحد المستشفيات. لفت جرادي الذي أطلّ في مداخلة إلى أن غالبية الإصابات الخطيرة في مجزرة «البيجر» كانت في العيون. وأكد الطبيب المعروف بمواقفه المؤيدة للمقاومة، أنه قبل أن يكون نائباً في البرلمان وطبيباً للعيون، فإنه إنسان ويدفعه شعوره للقيام بواجبه إلى جانب شعبه في ظلّ هذا الاعتداء الوحشي، بحسب قوله. وأكد جرادي أنه سيواصل عمله في غرفة العمليات لمعالجة الجرحى وتعزيز صمودهم لعودتهم إلى الحياة. وكانت إطلالة جرادي مليئة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، وانتشرت صورة له بلباسه الطبي على نطاق واسع على صفحات السوشال ميديا. وأكّدت التعليقات أنّ جرادي حضر بثوبه الطبي، بعيداً من موقعه السياسي، بينما غالبية النواب الآخرين غابوا كلياً عن السمع.
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