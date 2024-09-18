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لبنان

بالأسماء.. "حزب الله" ينعى عدداً من عناصره

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:28
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نعى حزب الله عدداً من عناصره الذين استشهدوا في انفجارات أجهزة "البيجر" وهم: 
 
محمد حسين العرب "قاسم" مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع.
 
حافظ حسين علي ملحم "أبو صالح" مواليد عام 1976 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان.
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علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع.
 
علي حسين حمود "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان.
 
محمد علي علامة "علي الرضا" مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.
 
أحمد علي لمع "ربيع" مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان. 
 
علي محمد سليمان سمحات "كاظم" مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان.
 
عباس حسن سيف الدين "أبو ياسر" مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع. 
 
حسن عادل جابر "أبو علي سراج" مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان. 
 
سليم عباس شحادي "سيف علي" مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان. 
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