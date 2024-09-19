نصرالله "يؤكد المؤكد" اليوم والمُواجهات الى مرحلة جديدة

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افادت مصادر مطلعة ان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتحدث بعد ظهر اليوم، ليحيط بكل التفاصيل المرتبطة بالعملية الامنية الاسرائيلية وكيفية الرد عليها، وانه من المتوقع ان تكون الكلمة تصعيدية للغاية.وبحسب المصادر فإن نصرالله سيؤكد ان جبهة الاسناد لن تتوقف وان المستوطنين لن يعودوا الى مستوطناتهم الا بوقف الحرب على غزة بشروط حركة "حماس" والا تفاوض بشأن هذه المسألة.وتعتبر المصادر ان نصرالله سيتعامل بشفافية مطلقة مع الحدث، لكنه سيؤكد تمسكه بربط جبهة لبنان بجبهة غزة، وأن الضغوط التي تحصل لن تؤثر على قرارات الحزب وعملياته العسكرية.في المقابل، قال مرجع عسكريّ إنّ المُواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل دخلت مرحلة جديدة بعد قيام العدوّ يوم الثلاثاء بتفجير أجهزة "البيجر"، إضافة إلى تلغيم أجهزة لاسلكيّة يوم أمس، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى دفعة واحدة، وهو مؤشر خطير يدلّ على أنّ تل أبيب تُريد جرّ لبنان إلى الحرب.أضاف المرجع العسكريّ أنّه لا يجوز الحديث بعد الآن عن "قواعد إشتباك"، لأنّ معادلات "حزب الله" سقطت مع رغبة العدوّ بجرّه إلى الحرب.