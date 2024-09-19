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لبنان

تضم 13 نائبا"...كتلة وسطية جديدة قيد التشكيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2024 | 01:45
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قال مصدر نيابي ناشط على خط تشكيل كتلة نيابية جديدة "إن الأسبوع المقبل سوف يكون نقطة الإنطلاق للإجتماعات المكثفة بين عدد من النواب ممن سيشكلون نواة الكتلة الوسطية المستقلة الجديدة، وسيكون عدد أفرادها حوالى 13 نائبا من بينهم النواب الأربعة الذين خرجوا من "كتلة لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر".  
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وأشار المصدر الى أنه من أولويات هذه الكتلة العمل التشريعي الضروري من موازنة وغيرها، بالإضافة الى القضية الأساس وهي الدفع نحو الخرق في جدار ملف رئاسة الجمهورية.
المصدر ختم أن تجمع الثلاثة عشر نائبا، سيقوم فور الاعلان عنه، بجولات على المرجعيات السياسية والكتل السياسية ورؤساء الأحزاب لوضعهم في أجواء عملهم السياسي والتشريعي، وإمكان التقاطع معهم على عدد من الملفات السياسية والوطنية .


المصدر: لبنان 24

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