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لبنان

بإصابة مباشرة.. "الحزب" يستهدف نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
19-09-2024 | 01:42
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أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا ‏عند الساعة 07:45 من صباح يوم الخميس 19-9-2024، نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابوها بشكل مباشر واوقعوا فيها عدد من ‏القتلى والجرحى.‏
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