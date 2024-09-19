بإصابة مباشرة.. "الحزب" يستهدف نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي

أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا ‏عند الساعة 07:45 من صباح يوم الخميس 19-9-2024، نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابوها بشكل مباشر واوقعوا فيها عدد من ‏القتلى والجرحى.‏

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