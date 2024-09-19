نقابة الممثلين استنكرت العدوان الإسرائيلي ودعت إلى التكاتف والتضامن

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اعتبرت نقابة الممثلين في بيان، أن "العدوان الصهيوني الغاشم غير المسبوق بتاريخ الدول المتصارعة في كل أنحاء العالم، الذي تعرّض له المجتمع اللبناني لليوم الثاني على التوالي، وأدّى إلى ارتقاء هذا العدد الهائل من الشهداء والمصابين يأتي ليؤكد المؤكّد من أننا بمواجهة عدو لا يقيم وزنًا للأعراف والقوانين وكل المبادئ الإنسانية، ما يستدعي من الجميع، ومنا نحن نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان أكثر من وقفة استنكار لهذا العمل الاجرامي الذي أقر به هذا الكيان الصهيوني بكل صلافة واستهتار بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر القيام بمثل هكذا أعمال تطال الأبرياء والمدنيين، و هذا ما حصل بالتحديد من خلال عمليتي التفجير الثلثاء والأربعاء لأجهزة اتصالات متداولة بأيدي المدنيين من أطباء ومهندسين، بعيدًا عن كونها أجهزة في متناول المقاتلين".أضاف البيان: نؤكد تضامننا مع المصابين وندعو لهم بالشفاء العاجل ونتقدم بالعزاء من عوائل الشهداء وندعو جميع المواطنين على اختلاف طوائفهم ومشاربهم إلى نبذ الخلافات الحاصلة والتغاضي عن الإساءات التي يتبادلها بعض الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزيد الحقد بين ابناء المجتمع الواحد".ودعت النقابة إلى "التضامن والتكاتف والابتعاد عن كل ما يزيد من انقساماتنا، و نتوجه الى جميع الفنانين من ممثلين وعاملين في الوسط الفني والثقافي إلى المبادرة بكل ما يتوجب للمساعدة بما يرونه مناسبًا في هذا الظرف العصيب".