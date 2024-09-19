المكاري كرّم شكري أنيس فاخوري

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كرّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الكاتب والروائي شكري أنيس فاخوري، في إطار مبادرته الهادفة إلى تكريم عدد من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان.وقدر فاخوري مبادرة وزير الاعلام ، معتبرا انه اليوم "يكرَّم في بيته الذي يمثله تلفزيون لبنان، حيث أطلق أول أعماله منه في عام 1986، هذا التلفزيون الذي حضن فناني لبنان ودعمهم"، آملا أن يعود التلفزيون ليأخذ موقعه مجددا على صعد الانتاج والبرامج كونه تلفزيون الوطن لا تلفزيون الدولة فحسب".ختم: "ليقدم الله كل الخير لبلدنا ولتلفزيون لبنان".