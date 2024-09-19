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لبنان

من سحمر.. شهيد جديد في التفجيرات التي وقعت أمس الأربعاء

Lebanon 24
19-09-2024 | 04:49
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علم "لبنان 24" ان جعفر الحسيني من سحمر استشهد اليوم متأثرًا بالجروح التي أصيب بها أمس في تفجيرات الأجهزة اللاسلكية.
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تفجيرات

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