العثور على أجهزة لاسلكية في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على بعض الأجهزة اللاسلكية من نوع "ايكوم v 82" خلف محطة القلعة في التل الابيض عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي.

وأشارت إلى أنّ الجيش قام بتفكيك الأجهزة لتفجيرها.