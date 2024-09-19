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لبنان

العثور على أجهزة لاسلكية في هذه المنطقة

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على بعض الأجهزة اللاسلكية من نوع "ايكوم v 82" خلف محطة القلعة في التل الابيض عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي.
 
 
وأشارت إلى أنّ الجيش قام بتفكيك الأجهزة لتفجيرها.
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