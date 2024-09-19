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لبنان

هجوم جويّ كبير شنّه "حزب الله" على موقعين إسرائيليين... إليكم ما استهدفه

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:08
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً ‌على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا، شنّ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا واصابت أهدافها بدقة".
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كما أفاد أنّه "شنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو في بيت ‏هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة". ‏
 
 
 

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