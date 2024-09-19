هجوم جويّ كبير شنّه "حزب الله" على موقعين إسرائيليين... إليكم ما استهدفه

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً ‌على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا، شنّ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا واصابت أهدافها بدقة".

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