بيان من "القومي" يشأن الاحتفالات

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اليوم، أنّه :وتبعاً لتطورات الحرب والعدوان على مختلف المناطق اللبنانية والسورية، تقرر تأجيل كافّة الاحتفالات التي كانت ستقام هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل إلى مواعيد تحدد لاحقاً".

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