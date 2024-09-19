Advertisement

لبنان

بيان من "القومي" يشأن الاحتفالات

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1248745-638623508453193020.jpg
Doc-P-1248745-638623508453193020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اليوم، أنّه :وتبعاً لتطورات الحرب والعدوان على مختلف المناطق اللبنانية والسورية، تقرر تأجيل كافّة الاحتفالات التي كانت ستقام هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل إلى مواعيد تحدد لاحقاً". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الأمن القومي طلب من الوزراء عدم إجراء مقابلات بشأن الأحداث الأخيرة في لبنان
lebanon 24
19/09/2024 15:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"مستقلون من أجل لبنان" أشاد بردّ "الحزب": ضمانة الأمن القومي اللبناني
lebanon 24
19/09/2024 15:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: هناك أنشطة مستمرة في لبنان تشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية
lebanon 24
19/09/2024 15:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي: ستواصل الولايات المتحدة العمل على حل دبلوماسي لإنهاء الهجمات تماما على الجبهة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
19/09/2024 15:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24

القومي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2024-09-19
06:25 | 2024-09-19
08:00 | 2024-09-19
07:40 | 2024-09-19
07:30 | 2024-09-19
07:20 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24