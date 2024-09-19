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لبنان

بعد تفجير "البيجر" في لبنان... ماذا طلبت نائبة أميركيّة من وزارة خارجيتها؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 07:08
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دعت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عضو مجلس النواب الأميركي، وزارة خارجية بلادها إلى الكشف عن مدى تورط واشنطن باستخدام إسرائيل للتكنولوجيا التي أدت إلى تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان.

وكتب النائبة الأميركية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "هذا الهجوم ينتهك بشكل واضح وبشكل لا لبس فيه القانون الإنساني الدولي ويقوض الجهود الأميركية لمنع توسع الصراع. ويجب تقديم تقرير كامل إلى الكونغرس عن الهجوم، بما في ذلك ردّ من وزارة الخارجية إذا تم استخدام أي مساعدة أميركية خلال تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا". (روسيا اليوم)
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