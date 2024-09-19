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لبنان

بشأن العمليّات العسكريّة في لبنان... هذا ما قرّرته إسرائيل

Lebanon 24
19-09-2024 | 08:36
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "المستوى السياسي صادق على عمليات وخطط عسكرية في لبنان".
 
 
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى أنّ الهدف من المصادقة على العمليّات والخطط هو إعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم.
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توازيّاً، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "سنردّ بقوة على اعتداءات "حزب الله".
 
 
 
 

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