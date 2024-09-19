بشأن العمليّات العسكريّة في لبنان... هذا ما قرّرته إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "المستوى السياسي صادق على عمليات وخطط عسكرية في لبنان".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى أنّ الهدف من المصادقة على العمليّات والخطط هو إعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم.

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