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لبنان

بلغاريا تفتح تحقيقا بشأن الشركة التي باعت "حزب الله" أجهزة "البيجر"

Lebanon 24
19-09-2024 | 09:30
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أعلنت السلطات في بلغاريا أنها ستفتح تحقيقا في شركة مقرها صوفيا، مرتبطة ببيع آلاف أجهزة النداء لـ"حزب الله" والتي تم تفجيرها في لبنان يوميّ الثلاثاء والأربعاء.


وأشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة "Norta Global Ltd" هي المسؤولة عن بيع أجهزة النداء لـ"حزب الله"، مع "شركة BAC Consulting" التي تتخذ من هنغاريا مقرا لها تعمل كوسيط. (روسيا اليوم)
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