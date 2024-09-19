سليمان: تفجير الاف الاجهزة عمل اجرامي ضد الإنسانية

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اشار رئيس الجمهورية الاسبق العماد ميشال سليمان، في تصريح اليوم، الى ان "أي عمل عسكري يقع على أرض المعركة يندرج من ضمن الاعمال العسكرية المتبادلة بين المحاربين ولكن تفجير الاف الاجهزة مع حامليها وعائلاتهم في منازلهم او في الاماكن العامة خارج الميدان العسكري، هو عمل اجرامي ضد الإنسانية ويطال الاطفال والنساء والعجزة".وتابع: "كما انه يفتح المجال واسعا أمام العصابات والمافيات والارهابيين التي لا علاقة لها بالدفاع المشروع عن أوطانها لاستعمال وسائل الدمار الشامل في حال تمكنت من وضع يدها عليها".