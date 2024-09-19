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لبنان

فجرّتها إسرائيل في لبنان يوم أمس... ما هي أجهزة "آيكوم" للإتصال؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّه في سلسلة الانفجارات الثانية التي طالت أجهزة الاتصالات الخاصة بعناصر حزب الله، كانت أجهزة راديو من إنتاج شركة "آيكوم" اليابانية من بين الأجهزة التي انفجرت يوم أمس الأربعاء.
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وتُستخدم أجهزة "آيكوم" اللاسلكية في أنواع مختلفة من الاتصالات وفي مجالات متنوعة، حسب الحاجة وطبيعة الاستعمال.

ومن بين أنواع أجهزة "آيكوم"، جهاز من طراز "راديو هام" يستخدمه الهواة للاتصالات القصيرة أو بعيدة المدى.

وحسب فرع شركة "آيكوم" في الولايات المتحدة، فإن خط تصنيع معدات أجهزة "آيكوم" لا يشمل فقط إنتاج راديو الهواة، حيث توسع ليشمل معدات الاتصالات والمنتجات القائمة على الصناعات البحرية والجوية والمتنقلة البرية وأجهزة الاستقبال ذات النطاق الواسع.

وتقول الشركة إن الطيارين في أنحاء العالم يثقون في "آيكوم"، في ما يتعلق باتصالات النطاق الجوي الخاصة بهم.

وتضيف أنها كانت تهيمن على سوق أجهزة الراديو المحمولة في النطاق الجوي في وقت مبكر، ولا تزال هذه الهيمنة مستمرة حتى اليوم.

وعلى مستوى التواصل بحرا، تتضمن معدات "آيكوم" أجهزة إرسال واستقبال طويلة المدى من السفن إلى الشواطئ.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة تنتج أجهزة إرسال واستقبال بحرية VHF متطورة للغاية وصغيرة الحجم محمولة باليد، ومزودة بنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

كما تختص "آيكوم" بمجال الاتصالات المتنقلة البرية واسعة النطاق، وتغطي أجهزة الراديو العسكرية وأجهزة السلامة العامة، وأيضا معدات الاتصال ثنائية الاتجاه للأعمال اليومية. (سكاي نيوز)

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