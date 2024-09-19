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لبنان

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. اليكم ما أعلنته بشان النظام الصحي بلبنان

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:30
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) في لبنان، أدت إلى حدوث خلل كبير في النظام الصحي بالبلاد.
وأوضح غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أن منظمته أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة اللبنانية عقب حادثة التفجيرات.
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وأضاف: "هذه الحادثة أحدثت خللاً كبيراً في النظام الصحي اللبناني، الذي كان بالأساس هشا".
وأشار غيبريسوس، إلى أن "منظمة الصحة العالمية وشركاؤها كانوا يقدمون الدعم للبنان منذ عدة شهور لمواجهة التطورات المتوقعة على أراضيه".
وأردف: "لمواجهة مثل هذه الحالات قمنا بتدريب أكثر من 5 آلاف كادر طبي من أجل العمل في مستشفيات لبنان".
(الأناضول)

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