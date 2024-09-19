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لبنان

عملية جديدة.. جنود إسرائيليون في مرمى أسلحة "الحزب"

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:37
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أعلن "الحزب" في بيان أنّه "رداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابها إصابة مباشرة".‏
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