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لبنان
أحمد الخير: المطلوب التزام الـ1701 ودعم الحكومة ورئيسها
Lebanon 24
19-09-2024
|
13:32
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اعتبر النائب أحمد الخير، في حديث لتلفزيون"الجديد"، أن "وحدة اللبنانيين رسالة للعدو ولكل العالم"، وقال: "المطلوب التزام الـ1701 ودعم الحكومة ورئيسها ووقوف الجميع خلفها في هذه الظروف الاستثنائية".
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