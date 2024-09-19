أحمد الخير: المطلوب التزام الـ1701 ودعم الحكومة ورئيسها

اعتبر النائب أحمد الخير، في حديث لتلفزيون"الجديد"، أن "وحدة اللبنانيين رسالة للعدو ولكل العالم"، وقال: "المطلوب التزام الـ1701 ودعم الحكومة ورئيسها ووقوف الجميع خلفها في هذه الظروف الاستثنائية".

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