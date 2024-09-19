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لبنان

حميه: لبنان قدّم بالأمس نموذجاً حياً حول المعنى الحقيقي للتكافل الوطني

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:01
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 كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم الخميس، عبر منصة "اكس": "لبنان دولة وشعباً وحكومة قدّم بالأمس نموذجاً حياً حول المعنى الحقيقي للتكافل الوطني في مواجهة العدوان عليه، فهو سيبقى قوياً وصامداً، ولم يكن ولن يكون يوماً ما جثة هامدة يواكبه البعض في هذا العالم انطلاقاً من هذا الفهم، والذي لن يكون مطلقا" .
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