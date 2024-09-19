شينكر: حزب الله لا يرغب برؤية عملية برية إسرائيلية

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رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر، أن خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أظهر مدى الخسارة الفادحة والإهانة التي تعرضوا لها.وأكد شينكر في مقابلة مع "الحدث"، أن حزب الله لا يرغب برؤية عملية برية إسرائيلية رغم ادعاءاته بذلك، مشيرا إلى أن لبنان لا يريد الحرب لكنّ حزب الله يجرّه إليها.واعتبر أن دور حزب الله هو حماية نظام إيران لا الدخول بحرب حالية مع إسرائيل.