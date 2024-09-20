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لبنان

وفد رابطة العاملين في اللبنانية عرض لوزير التربية مطالبه

Lebanon 24
20-09-2024 | 02:36
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التقى وفد رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد الموظفين فيها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي في مكتبه في وزارة التربية.

وكان عرض بحسب بيان، لـ "واقع العاملين في الجامعة ومطالبهم،  وخصوصا زيادة البدل المادي لإنتاجية العاملين والعمل على تحسين شروطها". وأكد الوزير الحلبي أن قيمة الانتاجية ستحدد عند صرف الحكومة الأموال للوزارة ، وهو في صدد التنسيق التام مع رئيس الجامعة في ما يتعلق بتفاصيل الشروط وغيرها.
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وطالب الوفد بتثبيت الأجراء والمدربين وإدخالهم ملاك الجامعة، وتأمين الدعم المادي لصندوق تعاضد الموظفين وتجديد المطالبة بضعفي الراتب وبدل صفائح المحروقات الذي أقرته الحكومة للإدارات والمؤسسات العامة .

رحّب الوزير  الحلبي  بالرابطة التي يلتقيها للمرة الاولى، ووعد بنقل المطالب إلى مجلس الوزراء ومتابعتها.

ونوه الوفد بالروح الايجابية والمرونة التي سادت اللقاء،  وشكر لوزير التربية ورئيس الجامعة  جهودهما ومتابعتهما المطالب آملًا "الوصول الى بر الأمان". 

وأكد الوفد ان الرابطة  "ستبقي اتصالاتها واجتماعاتها قائمة مع جميع المعنيين لمتابعة نتائج الجلسة الحكومية التربوية ليبنى على الشيء مقتضاه".
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