بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف موقع المطلة

أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا صباح يوم الجمعة 20-9-2024، نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه واصابوها إصابة مباشرة.‏

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