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لبنان

بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف موقع المطلة

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:17
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أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا صباح يوم الجمعة 20-9-2024، نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه واصابوها إصابة مباشرة.‏
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حزب الله

استهداف

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