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لبنان

توفيق سلطان يشيد بمواقف ميقاتي وبأداء الحكومة

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:46
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أشاد توفيق سلطان بأداء الحكومة اللبنانية وبمواقف الرئيس نجيب ميقاتي امام العدوان السيبراني الذي تعرّض له لبنان، معتبرا ان مدينة نيويورك ما كانت لتتمكن من التعاطي مع 4000 جريح في دفعة واحدة كما حصل في لبنان .
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وقال سلطان في مؤتمر صحافي عقده في منزله في الميناء طرابلس، ان السلاح الأكثر فاعلية يبقى الوحدة الوطنية.

وأضاف: "اليوم يقف الشعب اللبناني والدولة اللبنانية موقفا واحدا وحين قال الرئيس نجيب ميقاتي ان الدولة تقوم بواجبها فقد اثبت القول بالفعل، وبالفعل قامت الدولة اللبنانية بواجبها على اكمل وجه، ونحن نرى مؤسسات الدولة فاعلة ومؤثرة واحتضنت هذه المأساة الكبيرة بكامل الجهوزية".

واعتبر ان "الموقف السياسي الذي اتخذته الدولة اللبنانية من خلال الكلام الممتاز الذي قاله وزير الخارجية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة هو كلام سياسي رفيع وموقف سياسي يفتخر به"، وشدد على انه "آن الاوان ان نحترم مؤسسات الدولة".


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