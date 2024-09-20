"حزب الله" واصل تقديم المازوت لمحطات ضخ المياه في صيدا

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واصل العمل الإجتماعي في "حزب الله" مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لأهلنا في صيدا مقدما الدفعة الـ56 من المازوت خلال الأيام الماضية لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية - الاسماعيلية وحي المغارة - القرية ومحطتي مار الياس وحارة صيدا الكبرى التي تغذي مناطق في بلدتي مجدليون وعبرا شرق صيدا.وتسلمت تلك المحطات 7000 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي.