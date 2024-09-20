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لبنان

بعد إلغائه القرار.. هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من مواطنيه

Lebanon 24
20-09-2024 | 05:47
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طلب الجيش الإسرائيلي من سكان صفد والحدود الشمالية وشمالي هضبة الجولان البقاء قرب الملاجئ. 
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الجمعة، عن إلغاء أوامر تُقيّد الحركة والتجمعات الكبيرة، صدرت مساء الخميس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل والجولان المحتل.
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