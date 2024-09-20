بعد إلغائه القرار.. هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من مواطنيه

طلب الجيش الإسرائيلي من سكان صفد والحدود الشمالية وشمالي هضبة الجولان البقاء قرب الملاجئ.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الجمعة، عن إلغاء أوامر تُقيّد الحركة والتجمعات الكبيرة، صدرت مساء الخميس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل والجولان المحتل.