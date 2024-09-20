يبيعان الترابة بصورة غير قانونيّة بأسعار مضاربة للتجّار... أمن الدولة توقف سوريّين!

أوقفت دوريّة من مكتب المتن في مديريّة جبل لبنان في أمن الدولة، السوريّين (أ. ت.) و (أ.ب.)، وهما يستخدمان شاحنة نقل ليبيعا الترابة في ساحل المتن، بأسعار مضاربة للتجّار المحليّين.



تمّ تسليمهما إلى القضاء، بعد أن أُجري المقتضى القانونيّ بحقّهما.

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