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لبنان

يبيعان الترابة بصورة غير قانونيّة بأسعار مضاربة للتجّار... أمن الدولة توقف سوريّين!

Lebanon 24
20-09-2024 | 05:54
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أوقفت دوريّة من مكتب المتن في مديريّة جبل لبنان في أمن الدولة، السوريّين (أ. ت.) و (أ.ب.)، وهما يستخدمان شاحنة نقل ليبيعا الترابة في ساحل المتن، بأسعار مضاربة للتجّار المحليّين. 

تمّ تسليمهما إلى القضاء، بعد أن أُجري المقتضى القانونيّ بحقّهما.
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