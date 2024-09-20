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لبنان
"سيعود".. هذا ما كشفته زوجة السفير الإيراني في لبنان عن حالته الصحية
Lebanon 24
20-09-2024
|
08:19
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نفت زوجة السفير الإيراني في بيروت ما تردد من اشاعات حول حالة عيني السفير الإيراني مجتبى أماني، مؤكدة أن السفير خضع لعملية جراحية بسيطة في إحدى عينيه.
وقالت نرجس قديريان زوجة السفير الإيراني في لبنان في تصريح لوكالة" تسنيم" الايرانية للأنباء:" إن الحالة الصحية للسفير أماني مستقرة ولا تدعو للقلق"، مشيرة إلى أن "الفريق الطبي الذي يشرف على علاجه أعرب عن رضاه التام عن تقدم حالته".
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وأضافت:" أن الأطباء أكدوا أن الأمر لا يستدعي القلق، وأن السفير سيعود إلى ممارسة مهامه في وقت قريب بعد فترة نقاهة قصيرة".
ونفت قديريان ما تم تداوله حول خطورة حالة عيني السفير، موضحة أن الإصابة "سطحية وتم التعامل معها بعملية بسيطة". وأشارت إلى أن "الأطباء أكدوا أن المراحل العلاجية المقبلة ستكون قصيرة وغير معقدة، وأن حالة عين السفير ستعود إلى طبيعتها في وقت قريب".
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