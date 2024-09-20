Advertisement

لبنان

من هو إبراهيم عقيل المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1249274-638624481641908727.jpg
Doc-P-1249274-638624481641908727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات بأن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية هو إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله.

وإبراهيم عقيل المعروف أيضا باسم "تحسين" عضو في أعلى مجلس عسكري تابع للحزب وهو المجلس الجهادي.
Advertisement

ويلاحق القضاء اللبناني عقيل لارتباطه بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شفيق الوزان.

كما أن عقيل مطلوب أيضا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، علما أنه متهم بتفجير السفارة الأميركية في بيروت ومركز المارينز عام 1983، مما تسبب في مقتل 241 أميركيا.

وحسب موقع وزارة الخاريجة الأميركية، فإن عقيل أدار أيضا في الثمانينات عملية اختطاف رهائن أميركيين وألمان في لبنان، واحتجازهم هناك.

وتصنف واشنطن إبراهيم عقيل بأنه "إرهابي عالمي"، ورصدت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إليه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 5 أطفال في حصيلة أولية.

وقال الجيش إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2024-09-20
10:00 | 2024-09-20
13:53 | 2024-09-20
13:39 | 2024-09-20
13:33 | 2024-09-20
13:32 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24