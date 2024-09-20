أبي رميا بحث مع عثمان في تداعيات اعتداءات العدو الأخيرة

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زار النائب سيمون أبي رميا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.وأفاد المكتب الإعلامي لأبي رميا في بيان أن "اللقاء بحث في شؤون وطنية، لا سيما تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وجريمة تفجير البيجر".وأشار إلى أنه كان "حيّز خاص للاهتمامات الجبيلية، وشكل اللقاء مناسبة لإجراء جولة أفق على آخر التطورات المحلية والإقليمية".