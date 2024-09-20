وزير الزراعة: حتما سننتصر

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على منصة "أكس": "ننثر عطرهم على شرفات الوقت، نخبىء وجوههم كفجر صاف، إلا من الدعاء. للشهداء عقد ياسمين أيامنا، وأكاليل غار رؤوسنا، وشرف الوطن الذي يفتدى بالمهج والأرواح. للضاحية التي أمست وطنا وزمنا من الصبر والانتصار، لهم ولها مسافة وقت لن يتأخر... حتما سننتصر".

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