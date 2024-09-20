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لبنان

أبو زيد: نأمل موقفاً حاسماً ضد إسرائيل في مجلس الأمن

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:39
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علّق النائب السابق أمل أبو زيد على الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، فكتب عبر منصة "أكس": "مرة جديدة يتخطى العدو الإسرائيلي الخطوط الحمراء وينفّذ جريمة في قلب منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين الأبرياء في عمل مشين ومُدان يُضاف إلى جريمة الحرب الموصوفة التي أقدم عليها قبل أيام وخلّفت آلاف الضحايا بين شهيد وجريح".
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 وأضاف: "إن تمادي إسرائيل في ارتكاب هذه الجرائم في وضح النهار يؤكد أنها لا تقيم وزناً لأي اعتبارات إنسانية وأخلاقية، وأنها تستمر في نهجها المدمّر ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني مع أملنا بأن يتخذ مجلس الامن الدولي في جلسته الطارئة ولو لمرة موقفاً حاسماً ضد هذا الكيان ويلزمه بوقف عدوانه على لبنان". (الوكالة الوطنية)
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