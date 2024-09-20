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لبنان

بعد ضربة الضاحية.. مكالمة هاتفية "صعبة" بين نتنياهو وماكرون

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:33
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شهدت مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توتراً، على خلفية التصعيد المستمر على جبهة الشمال بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت إسرائيل القيادي في حزب الله ابراهيم عقيل.
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وخلال المحادثة، شدد ماكرون على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولية تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوترات في المنطقة.

ورد نتنياهو بلهجة حازمة، قائلاً إن "بدلاً من الضغط على إسرائيل، يجب أن يكون التركيز على حزب الله"، متهماً الحزب بالتصعيد وخرق الاستقرار في المنطقة.
 
وأكد أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها ضد أي تهديدات على حدودها الشمالية.
 
أضاف:" أهدافنا واضحة وأفعالنا تتحدث عن نفسها". (الحدث)

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