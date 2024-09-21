مرجع أمني "يتمنى": اوقفوا الظهور الاعلامي

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لفت مرجع أمني نظر أحد القادة السياسيين في "محور الممانعة" الى ضرورة الطلب من "المحللين والمنظّرين" القريبين منه الى تخفيف وتيرة الظهور الإعلامي وخاصةً في هذه الأيام، من أجل عدم تعكير صفو التضامن الوطني الذي حصل في لبنان والإلتفاف الإجتماعي الذي تكون بغض النظر على الإختلاف في وجهات النظر السياسية الداخلية.المصدر أشار الى أن المرجع السياسي الممانع أبلغ، عبر القنوات الإعلامية المعنية، "المنظّرين والمحللين"، بتفادي الظهور الإعلامي، وإذا كان لا بد من اجراء مقابلات فعليهم أن يحترموا الجو اللبناني الذي حصل، من دون أي تجريح بالشريك في الوطن.