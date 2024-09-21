Advertisement

لبنان

مرجع أمني "يتمنى": اوقفوا الظهور الاعلامي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-09-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1249561-638625043437200417.jpg
Doc-P-1249561-638625043437200417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مرجع أمني نظر أحد القادة السياسيين في "محور الممانعة" الى ضرورة الطلب من "المحللين والمنظّرين" القريبين منه الى تخفيف وتيرة الظهور الإعلامي وخاصةً في هذه الأيام، من أجل عدم تعكير صفو التضامن الوطني الذي حصل في لبنان والإلتفاف الإجتماعي الذي تكون بغض النظر على الإختلاف في وجهات النظر السياسية الداخلية.
Advertisement
المصدر أشار الى أن المرجع السياسي الممانع أبلغ، عبر القنوات الإعلامية المعنية، "المنظّرين والمحللين"، بتفادي الظهور الإعلامي، وإذا كان لا بد من اجراء مقابلات  فعليهم أن يحترموا الجو اللبناني الذي حصل، من دون أي تجريح بالشريك في الوطن.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-09-21
03:25 | 2024-09-21
03:22 | 2024-09-21
03:04 | 2024-09-21
03:00 | 2024-09-21
02:57 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24