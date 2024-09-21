"أيلول أسود".. هذا ما كشفه خرق "حزب الله"!

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العملية التي استهدفت أبرز مسؤولي "حزب الله" يوم أمس "قاصمة للظهر" تماماً، فيما الأمر الذي يحتاج إلى إجابة حاسمة وشافية هو التالي: من هو الذي سرّب معلومة اجتماع "قادة الرضوان" في الضاحية للإسرائيليين؟ ألم يحن الوقت لاكتشاف شبكة العملاء التي ساهمت بتصفية كبار قادة "حزب الله" الواحد تلو الآخر؟الصمود الذي يحاول الحزب تثبيته وترسيخه في وجه إسرائيل تقاطعه الأسئلة المطروحة، فالضغط بات كبيراً ضمن البيئة الحاضنة وتحديداً باتجاه الحصول على إجابات شافية عما يقوم به الحزب داخلياً لاكتشاف المتورطين بتسريب المعلومات عن قادته وتحركاتهم واجتماعاتهم وحتى عن الخطط العسكرية.ما يظهر بعد الاستهدافات وتفجيرات أجهزة اللاسلكي أن "حزب الله" لم يستطع بتاتاً التغلب على التفوق الإستخباراتي الإسرائيلي، فالجولات التي خسرها صعبة جداً أمنياً وقيادياً، وما يبقى عليه الآن هو تكريس كافة جهوده لإعادة إحياء نفسه استخباراتياً، إلا أن المعضلة تكمن في أمر خطير وهو إن كان المتورطون بالتسريبات هم من أساس أمن "حزب الله" أو من العناصر الذين يعلمون تماماً بتحركات قادة الحزب أو على الأقل "وجوههم وخططهم".عملياً، باتت كل سيناريوهات "الخرق" مطروحة، وما يضع "حزب الله" أمام حافة الإهتزاز هو عدم قدرته حتى الآن على ضبط الإنفلات الأمني داخله، ما يكشف عن ثغرات خطيرة لا يمكن الوقوف عندها بشكلٍ عادي، بل تستدعي "إعادة هيكلة جديدة".هنا، تقول مصادر مطلعة على أجواء "حزب الله" لـ"لبنان24" إنَّ اغتيال عقيل يكشف عن ثغرة أمنية داخل بنيان الحزب باتت تطالُ "ثقة قادته ببعضهم البعض"، مشيرة إلى أن حديث نصرالله عن جعل الرد على تفجيرات أجهزة اللاسلكي ضمن أصغر دائرة، كان مؤشراً على أن هناك "أزمة ثقة" يعيشها حزب الله بشكل كبير، وهنا الأمر الخطير جداً.بشكلٍ أو بآخر، ما يظهر هنا هو أن "حزب الله" يحتاج إلى رقابة داخلية فوق الرقابة المفروضة على قادته، ولكن.. من سيُمسك بزمام هذا الأمر؟ السؤال هذا بديهي لكنه في الوقت نفسه يُثير تساؤلات حول مدى "وفاء" تلك الجهة الرقابية. هنا، وبمجرد الحديث عن هذا الأمر، يظهر لنا بشكلٍ قاطع أن إسرائيل تحاول تفتيت "حزب الله" من الداخل عبر أمرين أساسيين: الأول وهو زرع الخوف والشكوك بين أفراد وقادة وعناصر "حزب الله" بسبب الخروقات التي حصلت، في حين أن الأمر الثاني يرتبط بزيادة حالة الإرباك ضمن القاعدة القيادية العليا للحزب، وبالتالي استهداف كبار قادة المجلس الجهادي أمثال عقيل والشهيد فؤاد شكر لجعل "العقول الرئيسية" غائبة تماماً عن أي مشهدية عسكرية قد تؤذي إسرائيل.