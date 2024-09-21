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لبنان

رابطة قنوبين تعلن عن تأجيل افتتاح واحة وزراء الثقافة العرب

Lebanon 24
21-09-2024 | 06:01
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أصدرت رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث بياناً أشارت فيه الى انه "بتوجيهات من البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبالتشاور مع معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، بعد التقدم منه بمشاعر التعزية العميقة والتضامن الأخوي، قد تمّ تأجيل حفل افتتاح واحة وزراء الثقافة العرب في موقع حديقة البطاركة، الديمان- وادي قنوبين، الذي كان مقرراً بعد ظهر الأحد 22 أيلول الحالي".
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 وأوضحت الرابطة أنها "تحسّساً بالأوضاع الوطنية القائمة قد ألغت كل المحطات والمظاهر الإحتفالية من نشاط 22 أيلول المذكور، وأبقت على محطات دينية  راعوية في حديقة البطاركة والكرسي البطريركي في الديمان ترفع خلالها الصلوات عن أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى نية شفاء المصابين واحلال السلام في لبنان والمنطق".
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